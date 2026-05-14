LegaCoop Toscana a Firenze ' Cooperazione in festa' con 70 eventi

Firenze, 14 maggio 2026 - Più di 70 eventi gratuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, concerti, laboratori per bambini, ragazzi e adulti. Dal 20 al 23 maggio in piazza Santissima Annunziata a Firenze torna "La Cooperazione in Festa", festival giunto alla terza edizione organizzato da Legacoop Toscana. Attualità, diritti, partecipazione, cultura e sport sono i temi al centro delle iniziative sul palco principale. Negli stand allestiti in piazza, si spiega in una nota, sono inoltre previsti appuntamenti pensati per ogni fascia di età. Tra gli ospiti, il 20 maggio l'ex Ct della Nazionale di pallavolo maschile Mauro Berruto, il 21 maggio Pier Luigi Bersani e lo scrittore Francesco Piccolo, il 22 maggio la storica Michela Ponzani e la conduttrice e autrice tv Serena Dandini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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