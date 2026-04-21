Firenze | Mercoledì Musicali tornano con 16 concerti

A Firenze riprendono i Mercoledì Musicali, con un programma di 16 concerti che si svolgono tra chiese e altri luoghi d’arte della città. Gli eventi prevedono l’esecuzione di brani con strumenti storici e vedono la partecipazione di artisti come Jan Vermeire, Javier Artigas Pina e Johannes Skudlik. La rassegna rappresenta un’occasione per ascoltare musica in ambienti di grande valore artistico e storico.

16 serate, da aprile a giugno, animeranno chiese, basiliche e luoghi storici di Firenze, con particolare attenzione all’Oltrarno. Come da tradizione, non mancheranno abbinamenti con l’Orchestra Toscana Classica e formazioni da camera. Mercoledì 29 aprile alla Chiesa di San Barnaba, recital di Enrico Zanovello, organista presente nei maggiori festival europei e americani. Da Bizet e Mascagni, da Puccini a Strauss, il repertorio che l’Ensemble Michelangelo proporrà venerdì primo maggio alla Chiesa di Santa Felicita, mentre lunedì 4 maggio, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte sarà la volta del Da Vinci Ensemble. In arrivo gli organisti Giovannimaria Perrucci (20 maggio, Santa Felicita), Stefano Pellini (27 maggio, Chiesa di Santa Lucia de’ Magnoli), Cesare Mancini (4 giugno, Basilica di Santo Spirito).🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: Mercoledì Musicali, tornano con 16 concerti Notizie correlate Firenze, tornano i concerti di Careggi in MusicaFirenze, 1 febbraio 2026 - Domenica 1° febbraio torna Careggi in Musica, la stagione di musica in ospedale a cura di A. Tornano i concerti nelle corti di M9, dieci date nei mercoledì da aprile a settembreAnche quest'anno Fondazione di Venezia e il museo M9 propongono un programma di concerti nelle corti all'aperto del distretto M9 di Mestre: dieci... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: XXXV Settimane Musicali al Teatro Olimpico I canti della terra. #sponsor; Tornano i concerti nelle corti di M9, dieci date nei mercoledì da aprile a settembre; Mercoledì del Conservatorio: a Sassari le musiche di Beethoven e Shostakovich; Mercoledì del Conservatorio, il 15 aprile il duo Bellani-Vassalle. Mercoledì Musicali, torna il festival fiorentino di musica per organoUna festa di note antiche e moderne prodotte dalle canne degli organi che la città di Firenze ospita da secoli. Il festival dei Mercoledì musicali dell’organo e dintorni taglia il traguardo della ve ... nove.firenze.it Firenze celebra l’organo: 16 concerti per i Mercoledì musicali tra grandi interpreti e luoghi storiciDal 22 aprile al 19 giugno concerti a ingresso libero con ospiti internazionali tra cui: Jan Vermeire, Javier Artigas Pina, Johannes Skudlik ... intoscana.it Desideriamo invitarvi al concerto che si terrà mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20:30 presso la Palestra della Scuola Secondaria di I Grado “F. Pennacchi” di Petrignano di Assisi. Protagoniste della serata saranno le eccellenze musicali e corali dell’Istituto Co - facebook.com facebook