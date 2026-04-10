Sabato 11 aprile alle 16, al Teatro Niccolini di Firenze, il Quartetto Prometeo si esibirà per la prima volta con la formazione aggiornata, composta da Yamada Mirei, Aldo Campagnari, Danusha Waskiewicz e Francesco Dillon. L’evento fa parte della stagione degli Amici della Musica di Firenze e vedrà l’ensemble eseguire un programma dedicato alla musica da camera. La serata rappresenta un momento di novità per il quartetto, che presenta questa composizione rinnovata al pubblico.

Firenze, 10 aprile 2026 – Sabato 11 aprile alle 16, al Teatro Niccolini, il Quartetto Prometeo sarà protagonista della Stagione degli Amici della Musica di Firenze esibendosi per la prima volta con la nuova formazione composta da Yamada Mirei, Aldo Campagnari, Danusha Waskiewicz e Francesco Dillon. Proporrà un percorso musicale che da Sostakovic e Sibelius arriva ai linguaggi contemporanei di Sciarrino, Dall’Ongaro e Fedele, con un omaggio a Folk Songs di Berio. Tanti anni di carriera e importanti traguardi raggiunti caratterizzano la storia del Quartetto Prometeo. Vincitore della 50° edizione del Concorso Primavera di Praga nel 1998, il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il Quartetto Prometeo in concerto per gli Amici della Musica

Firenze, doppio concerto degli Amici della MusicaFirenze, 4 febbraio 2026 - A Firenze l'appuntamento è con um doppio concerto degli Amici della Musica.

Tra colto e etnico per il Quartetto PrometeoCostituito da quattro straordinari musicisti, Mirei Yamada e Aldo Campagnari violini, Danusha Waskiewicz viola e Francesco Dillon violoncello, il quartetto ha affrontato un programma complesso ed ... giornaledellamusica.it

I Cantieri di solitudine del Quartetto PrometeoIl Festival Aperto presenta all’Ariosto la prima assoluta del concerto. Il compositore Emanuele Casale: Una riflessione sul tema della solitudine . Il Festival Aperto - alle 18, nella Sala Verdi del ... ilrestodelcarlino.it