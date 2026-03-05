Fipili | auto in fiamme a Pontedera conducente riesce a mettersi in salvo Traffico in tilt

Nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, un’auto ha preso fuoco sulla Fipili poco prima dell’uscita di Pontedera in direzione Firenze. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, ma il rogo ha causato il blocco del traffico nella zona, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

PONTEDERA (PISA) – Paura nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, sulla Fipili. Intorno alle 14 un'auto ha preso fuoco poco prima dell'uscita di Pontedera, in direzione Firenze. Il veicolo si è fermato sulla corsia di marcia e, nel giro di pochi istanti, è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo rifugiandosi sul ciglio della strada. Sul tratto si registrano rallentamenti e code. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. La circolazione risulta procedere con difficoltà verso Firenze.

