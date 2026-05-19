Nei prossimi giorni, la società calcistica incontrerà Paolo Vanoli per discutere del futuro della squadra. L’obiettivo principale è confermare la collaborazione con l’attuale allenatore e pianificare la stagione successiva. La decisione di proseguire insieme è al centro delle valutazioni, mentre si analizzano le prospettive per il team. L’incontro servirà anche a definire eventuali modifiche o conferme nello staff tecnico, con un focus sulla continuità del progetto già avviato.

Ghedjemis ama il Frosinone ma non chiude al mercato: «Ciociaro per sempre, ma. Adesso penso solo al Mondiale» Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal torna campione d’Inghilterra: Londra si tinge di rosso! Guardiola lascia il Manchester City, la fine di un’era! Le 10 dichiarazioni più iconiche del tecnico spagnolo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Cristiano Ronaldo eterno: sesto Mondiale con il Portogallo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, atteso nei prossimi giorni il vertice con Vanoli: la priorità del club resta quella di continuare insieme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Fiorentina chiude la qualificazione contro lo Jagiellonia grazie all'autogol di Taras Romancuk

Sullo stesso argomento

Bernardo Silva alla Juventus, il suo agente è atteso a Torino nei prossimi giorni. Di cosa discuterà con la dirigenza bianconeradi Angelo CiarlettaBernardo Silva alla Juventus, il procuratore del lusitano è atteso a Torino nei prossimi giorni.

Rinnovo Vlahovic, la Juve accelera: nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni. Ecco le ultimeRinnovo Vlahovic, la Juve accelera: nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni.

Atteso il meeting tra società e Vanoli: è lui la prima scelta dei viola dlvr.it/TScrwn #Fiorentina x.com

Fiorentina, incontro in arrivo con Paolo Vanoli per programmare il futuro: la prima scelta è proseguire il progettoLa Fiorentina guarda già al futuro e nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la società e Paolo Vanoli per definire le strategie in vista della prossima stagione. Dopo il successo esterno ... calcionews24.com

Juve-Fiorentina, pessime notizie per Spalletti: le ultimeAggiornamenti importantissimi in vista dell'atteso match tra l'undici di Spalletti e quello allenato da Vanoli ... calciomercato.it