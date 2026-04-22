Bernardo Silva alla Juventus il suo agente è atteso a Torino nei prossimi giorni Di cosa discuterà con la dirigenza bianconera

Il procuratore di Bernardo Silva sarà a Torino nei prossimi giorni per un incontro con la dirigenza della Juventus. La visita si inserisce nel contesto delle trattative di mercato e delle possibili operazioni in corso tra le parti. Al centro della discussione ci saranno probabilmente dettagli relativi a un eventuale trasferimento del calciatore, che attira l’attenzione in questo periodo. La presenza del rappresentante del giocatore anticipa sviluppi imminenti sulla possibilità di un trasferimento.

di Angelo Ciarletta Bernardo Silva alla Juventus, il procuratore del lusitano è atteso a Torino nei prossimi giorni. Di cosa discuterà con la dirigenza bianconera. La Juve ha messo nel mirino Bernardo Silva per alzare il livello qualitativo della mediana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il potente agente Jorge Mendes è atteso in città nei prossimi giorni per discutere i dettagli di un possibile trasferimento. MERCATO JUVE LIVE Il portoghese è l’obiettivo prioritario della dirigenza, che vede in lui il profilo ideale per rinforzare la rosa. Al momento, i colloqui per gli altri assistiti del procuratore, tra cui il difensore Antonio Silva, sono stati messi in pausa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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