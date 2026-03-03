Rinnovo Vlahovic la Juve accelera | nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni Ecco le ultime
La Juventus sta preparando un nuovo incontro con l’entourage di Vlahovic nei prossimi giorni per discutere il rinnovo del contratto. La società ha riaperto i negoziati con l’agente del giocatore serbo, segnando un passaggio importante nella trattativa. La squadra sta concentrando le sue energie sulla stabilità della rosa, con particolare attenzione ai giocatori ritenuti fondamentali per il progetto tecnico.
Rinnovo Vlahovic Juve, nei prossimi giorni previsto un nuovo incontro tra la società e il suo entourage. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic Juve, nei prossimi giorni previsto un nuovo incontro tra le parti per il prolungamento del contratto.
Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)Sta cambiando il vento attorno a Dusan Vlahovic. Se fino a qualche settimana fa la trattativa per il rinnovo del suo contratto sembrava giunta a un binario. tuttomercatoweb.com
Vlahovic apre al rinnovo: nodo ingaggio JuveVlahovic apre al rinnovo con la Juventus: dialoghi avviati, nodo ingaggio da 12 milioni. Rientro atteso a metà marzo. europacalcio.it
