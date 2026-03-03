Rinnovo Vlahovic la Juve accelera | nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni Ecco le ultime

La Juventus sta preparando un nuovo incontro con l’entourage di Vlahovic nei prossimi giorni per discutere il rinnovo del contratto. La società ha riaperto i negoziati con l’agente del giocatore serbo, segnando un passaggio importante nella trattativa. La squadra sta concentrando le sue energie sulla stabilità della rosa, con particolare attenzione ai giocatori ritenuti fondamentali per il progetto tecnico.