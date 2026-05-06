Dopo vent’anni, Megan Gale torna a comparire in televisione. La modella e attrice ha partecipato a uno spettacolo televisivo, riprendendo il suo ruolo nel mondo dello spettacolo. La sua presenza è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali, senza dettagli sui progetti specifici. La sua carriera era iniziata con campagne pubblicitarie che l’avevano resa nota al pubblico, e ora ritorna in tv in un nuovo contesto.

Megan Gale torna in tv dopo 20 anni dagli spot che l’hanno resa una icona di bellezza e del piccolo schermo. E per lei il tempo non sembra essersi mai fermato. Tra il 1999 e il 2006, Megan Gale ha fatto girare la testa a milioni di italiani con il suo fascino genuino e tanto da diventare uno dei volti più ricercati della televisione italiana e non solo per gli spot tanto che nel 2001 affiancò Raffaella Carrà al Festival di Sanremo. Megan Gale oggi: il ritorno in tv. Dopo il ritiro dalle passerelle, Megan ha proseguito la sua carriera in Australia. Oggi la modella torna sulla tv italiana, protagonista di una campagna pubblicitaria. A volerla è stata iliad.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Megan Gale torna in tv dopo 20 anni: “Poche cose sono per sempre”

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