L’Imago Relationship Therapy è un metodo terapeutico che mira a trasformare i conflitti nelle relazioni in occasioni di crescita personale e di miglioramento della comunicazione. Questo approccio si concentra su tecniche strutturate per aiutare le coppie a comprendere e superare i loro schemi di comunicazione ripetitivi. La terapia si basa sulla relazione tra passato e presente, con l’obiettivo di facilitare un dialogo più aperto e consapevole.

L’ Imago Relationship Therapy è un approccio psicoterapeutico finalizzato a risolvere i conflitti relazionali trasformandoli in opportunità di crescita e guarigione emotiva attraverso una comunicazione strutturata. Sviluppato negli anni ’80 dai dottori Harville Hendrix e Helen LaKelly Hunt, questo metodo si basa sulla scoperta di come le ferite emotive dell’infanzia influenzino inconsciamente la scelta del partner e le dinamiche di coppia in età adulta. Attraverso la tecnica del “Dialogo Imago”, i partner imparano a sostituire le reazioni difensive con l’empatia, creando uno spazio sicuro dove ogni individuo può sentirsi realmente ascoltato, validato e compreso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché litighiamo sempre per le stesse cose? La risposta è nell’Imago Therapy (e nel tuo passato)

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