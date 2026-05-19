Fiorano il Consiglio di Stato conferma il divieto di installare slot ad una tabacchiera di Spezzano
Il Consiglio di Stato ha deciso di mantenere il divieto di installare apparecchiature da gioco d’azzardo in locali situati a meno di 500 metri da luoghi sensibili, in accordo con la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna. La decisione riguarda specificamente una tabaccheria di Spezzano, confermando l’applicazione delle restrizioni previste dalla normativa regionale. La delibera si inserisce in un quadro di limitazioni atte a regolamentare la presenza di slot machine in determinate aree.
Il Consiglio di Stato conferma il divieto di installare slot nei locali situati a meno di 500 metri dai "luoghi sensibili", come previsto dalla Legge Regionale dell’Emilia-Romagna. Come riporta Agipronews, per questo motivo è stato respinto il ricorso di una tabaccheria nella frazione di Spezzano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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