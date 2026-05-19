Fiorano il Consiglio di Stato conferma il divieto di installare slot ad una tabacchiera di Spezzano

Da modenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato ha deciso di mantenere il divieto di installare apparecchiature da gioco d’azzardo in locali situati a meno di 500 metri da luoghi sensibili, in accordo con la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna. La decisione riguarda specificamente una tabaccheria di Spezzano, confermando l’applicazione delle restrizioni previste dalla normativa regionale. La delibera si inserisce in un quadro di limitazioni atte a regolamentare la presenza di slot machine in determinate aree.

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Il Consiglio di Stato conferma il divieto di installare slot nei locali situati a meno di 500 metri dai "luoghi sensibili", come previsto dalla Legge Regionale dell’Emilia-Romagna. Come riporta Agipronews, per questo motivo è stato respinto il ricorso di una tabaccheria nella frazione di Spezzano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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