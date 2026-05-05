Fiorano via libera al comparto abitativo a Spezzano

Il Consiglio comunale di Fiorano ha approvato un progetto per lo sviluppo di un nuovo comparto residenziale a Spezzano. La decisione riguarda anche la riqualificazione di piazza Falcone e Borsellino, che non sarà più oggetto di ulteriori discussioni. La delibera è stata presa durante l’ultima seduta, con la maggioranza dei voti favorevoli. La riunione si è conclusa senza altre questioni da discutere.

Il Consiglio comunale di Fiorano ‘chiude’ la questione relativa a piazza Falcone e Borsellino. Votando all’unanimità la revisione della convenzione urbanistica del 2008 che permetterà al Comune, dopo che il privato che ha acquisito le aree le sistemerà, di prendere in carico le opere di urbanizzazione. "Un grande risultato", il commento del sindaco di Fiorano Marco Biagini, soddisfatto anche del voto unanime del Consiglio: le opere verranno sistemate entro i prossimi 180 giorni e, dopo il collaudo, verrà dato il via libera anche alla realizzazione del comparto abitativo che sorgerà non lontano dalla piazza di Spezzano e prevede la realizzazione di unità abitative da destinare al libero mercato ma, anche abitazioni in edilizia convenzionata per le giovani coppie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiorano, via libera al comparto abitativo a Spezzano Notizie correlate Sanremo, anche Fiorano sarà protagonista con tre giovani musicisti di SpezzanoSono Saverio e Fausto Cigarini, insieme a Matteo Pigoni, co-compositori del brano di Chiello e protagonisti sul palco accanto all’artista Si tratta... Fiumicino, via al procedimento per estendere fino al 2033 le concessioni demaniali a uso abitativoFiumicino, 12 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino ha avviato formalmente il procedimento per l’estensione della durata delle concessioni demaniali... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Fiorano, via libera al comparto abitativo a Spezzano; Il Partito Democratico di Fiorano su Rendiconto 2025, Bilancio di Previsione e piano urbanistico.