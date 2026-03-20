Roma divieto di trasferta confermato per i tifosi giallorossi | il Consiglio di Stato respinge il ricorso

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei tifosi della Roma contro il divieto di trasferta imposto fino alla fine della stagione. Di conseguenza, i supporter giallorossi non potranno partecipare alle trasferte nelle prossime gare. La decisione conferma quindi l’applicazione del divieto già in vigore. La limitazione rimane in vigore fino al termine dell’attuale campionato.

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