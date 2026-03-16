Numeri verdi fasulli e finti poliziotti per svuotare i conti | ecco le truffe informatiche del clan Mazzarella

A Lucca, in Toscana, si è verificata una truffa informatica messa in atto dal clan Mazzarella, coinvolgendo numeri verdi fasulli e falsi poliziotti. Le vittime hanno ricevuto chiamate che fingevano di rappresentare enti ufficiali e sono state indotte a svuotare i propri conti correnti. La vicenda rappresenta uno degli episodi più riusciti delle truffe collegate a questa organizzazione criminale.

Il racconto di una delle truffe informatiche meglio riuscite del clan Mazzarella arriva dalla Toscana, da Lucca. Una mattina del marzo 2024 un signore si presenta ai carabinieri e spiega come lo hanno ripulito di 48.500 euro. In mattinata aveva ricevuto dal numero verde Bnl una telefonata di un sedicente dipendente, che gli chiedeva se era lui l’autore di un bonifico di quell’importo, e in caso contrario di correre in filiale a bloccarlo. Poco dopo, altra telefonata da un numero riferibile alla polizia postale: un sedicente “ispettore De Angelis” gli confermava che stavano provando a derubarlo. Immaginate il panico dell’uomo mentre riceve... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Numeri verdi fasulli e finti poliziotti per svuotare i conti: ecco le truffe informatiche del clan Mazzarella Articoli correlati Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestriTempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa... Napoli, truffe informatiche del clan Mazzarella: 16 arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz all’alba nel capoluogo partenopeo Un’importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli ha...