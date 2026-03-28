Maxi offerte per i ricambi auto ma i pezzi non venivano spediti tre siti truffa sequestrati | ecco quali sono

Tre siti web dedicati alla vendita di ricambi auto sono stati sequestrati a Torino dalla Polizia, che ha bloccato i domini dopo aver ricevuto numerose denunce da parte di acquirenti. Le indagini hanno accertato che i negozi online offrivano maxi offerte sui pezzi di ricambio, ma poi non provvedevano a spedire gli ordini ai clienti.