Si finge venditore di ricambi auto su Whatsapp 20enne condannato

Un giovane di 20 anni di Castel Volturno è stato condannato per aver simulato di essere un venditore di ricambi auto attraverso WhatsApp. L'uomo avrebbe cercato di truffare un acquirente, fingendosi un commerciante affidabile. La vicenda si è conclusa con una sentenza di condanna, confermando le accuse di truffa online. La Procura ha seguito il procedimento, che ha portato alla condanna definitiva del giovane coinvolto nel caso.

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