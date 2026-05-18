Si finge venditore di ricambi auto su Whatsapp 20enne condannato
Un giovane di 20 anni di Castel Volturno è stato condannato per aver simulato di essere un venditore di ricambi auto attraverso WhatsApp. L'uomo avrebbe cercato di truffare un acquirente, fingendosi un commerciante affidabile. La vicenda si è conclusa con una sentenza di condanna, confermando le accuse di truffa online. La Procura ha seguito il procedimento, che ha portato alla condanna definitiva del giovane coinvolto nel caso.
Un presunto caso di truffa online legata alla vendita di ricambi auto si è concluso con una condanna a carico di un 20enne di Castel Volturno, identificato come Luigi F., raggiunto da un decreto penale emesso dal gip del Tribunale di Rimini.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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