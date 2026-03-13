Dominik Mysterio spiega perché il Judgment Day ha tradito Finn Bálor | Doveva essere fatto

Dominik Mysterio ha parlato dell’attacco a Finn Bálor durante la puntata di Raw del 9 marzo a Seattle, spiegando che le tensioni tra i membri del Judgment Day erano ormai evidenti da tempo. Ha affermato che il tradimento era inevitabile e che l’attacco era stato deciso in anticipo. La scena ha visto quindi il gruppo dividersi e Finn Bálor essere preso di mira.

