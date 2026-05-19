Dopo il completamento del restauro del faro delle Pedagne, ora si sta lavorando con la Marina e la Soprintendenza per definire il suo futuro utilizzo. Il faro, situato nel porto di Brindisi, è stato recentemente restituito al pubblico, segnando il primo intervento di recupero di un avamposto portuale nella zona. I lavori sono stati presentati ieri mattina nella sala ex comitato dell’Autorità di sistema portuale, in un incontro che ha visto coinvolti i rappresentanti delle istituzioni e delle autorità locali.

Il primo avamposto nel porto di Brindisi restituito al suo splendore: ieri mattina, nella sala ex comitato dell’Autorità di sistema portuale, sono stati presentati i lavori di ristrutturazione del faro sull’isola Traversa nell’arcipelago delle Pedagne. Come valorizzare il faro Per adesso, però, non è ancora decisa la sua possibile destinazione d’uso, nonostante la posizione particolarmente suggestiiva, anche peer la difficoltà di raggiungere l’isoletta. Più nello specifico, si è trattato di un intervento da 600mila euro, finanziato completamente dall’Authority. Per questo intervento il responsabile unico di progetto (Rup) è stato l’ingegner... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Finito il restauro del faro delle Pedagne, adesso si lavora per con Marina e Soprintendenza per il suo futuro

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