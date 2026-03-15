Tra onde e nuvole la solitudine del faro delle Pedagne

In una giornata di maltempo, con pioggia e nuvole basse, il faro dell'isola di Traversa, situato nelle Pedagne, si staglia solitario contro il cielo grigio. Le onde si infrangono contro la scogliera sottostante, mentre il vento agita le nuvole. Questa immagine cattura la presenza imponente del faro in un momento di forte tempo atmosferico.

Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected] In una giornata plumbea, segnata dalla pioggia e dal maltempo, trasmette una venatura di malinconia l'immagine del faro dell'isola di Traversa, appartenente all'arcipelago delle Pedagne. La foto è stata scattata da Vito Brugnola. La vecchia struttura si erge nel porto esterno di Brindisi. Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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