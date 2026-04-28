A Cecima, in provincia di Pavia, è stato rinvenuto il corpo di una ragazza in fondo a una scarpata di circa 80 metri. La scoperta è avvenuta questa mattina e ha suscitato grande scalpore nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulla vicenda e non si escludono ipotesi di omicidio. La ragazza risultava dispersa da alcuni giorni.

Il corpo è stato trovato in fondo a una scarpata di 80 metri. Choc a Cecima, in provincia di Pavia, dove il cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell' omicidio. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. In base alle prime notizie, si tratterebbe di una ragazza di 22 anni di Voghera. Era scomparsa da alcuni giorni La ragazza era scomparsa da casa da alcuni giorni, secondo quanto riferito dai carabinieri, che si trovano ancora nel luogo dove è stato rinvenuto il corpo, insieme al medico legale e a un pubblico ministero della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. «Non si esclude l'omicidio»

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