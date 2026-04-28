Pavia cadavere di una ragazza trovato in fondo a una scarpata di 80 metri Non si esclude l’omicidio

A Pavia, nelle colline dell’Oltrepò Pavese, è stato rinvenuto il corpo di una ragazza in una scarpata di circa 80 metri. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze del decesso, e al momento non si esclude la possibilità che si tratti di un omicidio. L’area è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per stabilire cosa sia successo.

È un vero e proprio giallo quello che scuote le colline dell’Oltrepò Pavese, dove una giovane donna è stata trovata senza vita in circostanze ancora tutte da chiarire. Il ritrovamento è avvenuto nel territorio di Cecima, aprendo immediatamente un’indagine complessa. Il corpo della vittima, una ragazza di 22 anni, è stato scoperto nella mattinata di martedì lungo la strada che conduce alla frazione Serra del Monte. La giovane si trovava in fondo a una scarpata di circa 80 metri, un dettaglio che rende ancora più misteriose le circostanze della morte. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti intorno alle 10 del mattino. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, che hanno provveduto a isolare l’area per consentire i rilievi e preservare ogni possibile elemento utile alle indagini.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pavia, cadavere di una ragazza trovato in fondo a una scarpata di 80 metri. Non si esclude l’omicidio Notizie correlate Leggi anche: Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. «Non si esclude l'omicidio» Pavia: cadavere di una ragazza trovato in un campo. Non si esclude l’omicidioPAVIA – Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto in un agro nel comune di Cecima, nell’Oltrepò Pavese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. Non si esclude l'omicidio; Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusa; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne; Ripescato un cadavere dal Po: niente documenti, né segni di violenza. Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corso ... tg24.sky.it Giallo a Pavia, il cadavere di una 22enne ritrovato in un campoIl corpo scoperto in fondo a una scarpata nell’Oltrepò. La giovane era scomparsa da giorni. Indagini dei carabinieri, nessuna ipotesi esclusa ... affaritaliani.it Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia) in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba, in fondo a una scarpata. Sul posto sono interv - facebook.com facebook La #primapagina della @provinciapavese oggi in #edicola #Pavia #Vigevano #Voghera #gruppoSae x.com