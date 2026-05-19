Oggi a Pioraco si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di una donna di 89 anni. Alle 14, la donna stava guidando una Hyundai in località Paradiso quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un albero. La donna era conosciuta per la sua personalità luminosa, dolce e riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Macerata, 19 maggio 2026 – Tragedia oggi a Pioraco. L’89enne Maria Luisa Brunetta era alla guida della sua Hyundai quando, in località Paradiso, intorno alle 14, è uscita di strada ed è finita contro un albero. L’ipotesi è che abbia perso il controllo dell’auto per un malore, anche perché a terra non c’erano segni di sterzate né di frenate. L’incidente è avvenuto a inizio curva, dopo il rettilineo dove si trova il distributore di carburante. Sono stati chiamati subito i soccorsi. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per lei. I soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, e i carabinieri della Compagnia di Camerino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finisce con l’auto contro un albero e muore: “Era una donna luminosa, dolce e riservata”

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