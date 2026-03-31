Incidente in via Colonnetta auto contro un albero | ferita una donna

Nel pomeriggio di oggi, 31 marzo, si è verificato un incidente a Chieti lungo via Colonnetta. Un’auto, una Citroën C3 condotta da una donna, ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. L’incidente si è verificato intorno alle 17, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. La donna è rimasta ferita nello scontro.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte anche altre vetture che sopraggiungevano, con un tamponamento a catena nelle fasi successive all’incidente Incidente nel pomeriggio di oggi, 31 marzo, a Chieti, lungo via Colonnetta. Intorno alle 17, una donna alla guida di una Citroën C3 ha perso il controllo dell’auto, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, finendo contro un albero a bordo strada. Nell’impatto sono rimaste coinvolte anche altre vetture che sopraggiungevano, con un tamponamento a catena nelle fasi successive all’incidente. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla conducente, successivamente trasportata all’ospedale di Chieti per accertamenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Carmiano, incidente in centro: auto contro camion. Ferita una donnaRocambolesco incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Carmiano, nel Salento. Auto contro un albero e si ribalta su un fianco in via Colonnetta: conducente in ospedaleIncidente stradale senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di oggi, 25 marzo, a Chieti, lungo via Colonnetta, dove una donna avrebbe perso il... Contenuti utili per approfondire su Incidente in via Colonnetta auto contro... Discussioni sull' argomento Auto contro un albero e si ribalta su un fianco in via Colonnetta: conducente in ospedale; CHIETI: INVESTITE SULLE STRISCE; MUORE ANZIANA, GRAVE L’AMICA; Chieti, auto si ribalta dopo l'urto con un albero in via Colonnetta; Auto contro un albero e si ribalta su un fianco in via Colonnetta | conducente in ospedale. È deceduto in ospedale a Gallarate l’uomo coinvolto nell’incidente a Cassano Magnago - facebook.com facebook Incidente alla rotonda di via Paolo Poggi: ferito il guidatore | FOTO e VIDEO x.com