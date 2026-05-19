Nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2026, è andata in onda in diretta la finale del Grande Fratello Vip 2026. La puntata si è conclusa all’1.30, con la proclamazione del vincitore. L’evento ha visto la partecipazione dei finalisti che si sono sfidati davanti al pubblico presente in studio e a quello da casa. La serata ha coinvolto momenti di suspense e confronti tra i concorrenti, prima di arrivare all’annuncio finale.

Roma, 19 maggio 2026 - La lunga cavalcata della finale del Grande Fratello Vip 2026 è cominciata. Intorno all’1.30 della notte fra martedì 19 e mercoledì 20 maggio il pubblico conoscerà il nome di chi avrà vinto il reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Chi vincerà il Gf Vip 2026? I favoriti. Favoritissime sin dalle prime puntate, e prime due concorrenti a qualificarsi per la finale, sono Alessandra Musssolini e Antonella Elia. Fra loro due sarà scelta la vincitrice di questa edizione del reality show di Canale 5. In terza posizione dovrebbe classificarsi Lucia Ilardo, che nelle ultime settimane ha vissuto una sorta di riscossa anche presso il pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Finale Grande Fratello Vip 2026 in diretta: il vincitore all’1.30

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