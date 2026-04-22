Josep Martinez convince contro il Como l’agente Barilla lo esalta | Parliamo del presente e del futuro Pepo è sempre pronto

Dopo la partita contro il Como, l’agente di Josep Martinez ha dichiarato di essere soddisfatto della prestazione del portiere, evidenziando la sua disponibilità e prontezza. Barilla ha anche parlato del presente e del futuro del giocatore, sottolineando la sua volontà di continuare a lavorare insieme. Martinez ha mostrato sicurezza in campo, contribuendo alla vittoria della squadra.

di Lorenzo Vezzaro Josep Martinez: dopo la grande prova contro il Como, l’agente Sergio Barilla blinda il portiere spagnolo e guarda al futuro. Protagonista assoluto della rimonta di ieri nella sfida di ritorno contro il Como è stato anche il portiere dell’Inter Josep Martinez. L’estremo difensore spagnolo, chiamato a sostituire Maignan nelle rotazioni di coppa, ha risposto presente con interventi decisivi che hanno permesso ai nerazzurri di staccare il pass per la finale. Un segnale importante per Chivu, che sa di poter contare su un elemento di grande affidabilità. Un presente da protagonista e un futuro tutto da scrivere. A commentare il momento d’oro del calciatore è intervenuto ai microfoni di TMW il suo agente, Sergio Barilla.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Josep Martinez convince contro il Como, l’agente Barilla lo esalta: «Parliamo del presente e del futuro, Pepo è sempre pronto» Notizie correlate Josep Martinez all'Inter: titolare contro il Como? Chivu valuta, ma il futuro è in bilicoInter scende in campo questa sera per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como, e una novità tra i pali potrebbe incidere... Josep Martinez Inter, chance dal 1? contro il Como? Chivu ci pensa, ma il futuro resta incerto!Josep Martinez Inter, chance dal 1' contro il Como? Chivu ci pensa, ma il futuro resta incerto! Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter-Cagliari, ufficiali: derby tra i fratelli Esposito, Josep Martinez titolare; Martinez al posto di Sommer dal 1' in Inter-Cagliari: svelato il motivo della scelta di Chivu; Josep Martinez si riprende l’Inter ma punta al prossimo obiettivo: Testa già a martedì; Inter Como, Martinez di nuovo titolare? Il piano di Chivu per la porta tra campionato e Coppa Italia. Inter, Martinez convince: può essere lui l’erede di SommerMartinez convince l’Inter: decisivo in Coppa Italia, il portiere spagnolo può diventare l’erede di Sommer per il futuro nerazzurro. europacalcio.it Inter, Josep Martinez titolare anche in Coppa Italia: come continuerà l’alternanza con SommerDopo la buona prova offerta in campionato, il portiere spagnolo troverà spazio anche contro il Como, in Coppa Italia. calciomercato.com L'ex portiere ha parlato della situazione tra i pali in casa nerazzurra dopo l'ottima prestazione di Josep Martinez contro il Como. Siete d'accordo con lui x.com La bellezza dell’Inter. . Josep Martinez PARTITONE #Martinez #inter #como #CoppaItalia - facebook.com facebook