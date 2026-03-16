Dibu Martinez Juve svolta nel futuro del portiere | lascerà sicuramente l’Aston Villa in estate! Cosa può succedere

Dibu Martinez lascerà sicuramente l’Aston Villa in estate. Le ultime indiscrezioni di mercato indicano che la dirigenza sta valutando la sua cessione, mentre la Juventus è tra le squadre interessate. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le voci circolano con insistenza nel mondo del calcio. La situazione del portiere argentino resta al centro delle discussioni in vista della prossima sessione di mercato.

Dibu Martinez Juve, le ultimissime indiscrezioni di mercato svelano i dubbi della dirigenza sul portiere argentino in uscita dall’Aston Villa. Il calciomercato della Juve entra immediatamente nel vivo con le primissime indiscrezioni per la delicata questione legata alla porta. Secondo le informazioni diffuse da Matteo Moretto, il nome di Dibu Martinez è finito al centro delle attenzioni internazionali. Il portiere si prepara a vivere un cambio di maglia, poiché risulta essere in uscita dall’ Aston Villa. Le strategie per la sessione estiva si stanno delineando e il futuro dell’estremo difensore sarà sicuramente lontano dalla compagine inglese, pronto per iniziare una nuova avventura professionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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