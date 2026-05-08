Cerreto Sannita studenti a confronto sul valore della donazione del sangue

A Cerreto Sannita, presso l’auditorium “G. Verdi”, si è tenuto un incontro tra studenti provenienti dal liceo “Carafa-Giustiniani” e dall’istituto “Luigi...” per discutere sul tema della donazione del sangue. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi in un confronto diretto sulle tematiche legate alla donazione e all’importanza di questa pratica. L’evento è stato organizzato per sensibilizzare i giovani sulla necessità di donare e sulla funzione sociale di questa azione.

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Una mattinata di formazione, sensibilizzazione e approfondimento sul valore della donazione del sangue si è svolta presso l’Auditorium “G. Verdi” dell’I.I.S. “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita, dove gli studenti delle classi quinte degli istituti “Luigi Sodo” e “Carafa-Giustiniani” hanno partecipato a un incontro con il gruppo FRATRES “G. Moscati” ODV di Cerreto Sannita, in collaborazione con il Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale San Pio di Benevento. L’incontro è stato promosso dal gruppo FRATRES “G. Moscati” ODV, realtà impegnata dal 1971 nella diffusione della cultura della donazione volontaria, anonima, periodica e gratuita del sangue e a illustrarne le attività sono stati il professor Francesco Piccirillo, presidente dell’associazione, e il dottor Silvestro Lavorgna, capogruppo dell’associazione di Cerreto Sannita.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cerreto Sannita, studenti a confronto sul valore della donazione del sangue Notizie correlate Cerreto Sannita: studenti del Sodo all’ONU a New YorkIl Liceo Luigi Sodo di Cerreto Sannita ha inviato una delegazione al progetto internazionale MUNER a New York, dove studenti come Giovanni Valente... Studenti del Liceo ‘Sodo’ di Cerreto Sannita all’ONU di New York con il progetto MunerTempo di lettura: 4 minutiGli studenti del Liceo “Luigi Sodo” di Cerreto Sannita hanno partecipato al progetto internazionale MUNER – Model United... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: PIEDIMONTE MATESE / SAN POTITO SANNITICO. 50 anni dal diploma dell'Istituto Tecnico Agrario matesino: la classe 5° del 28 luglio 1975 si ritrova e festeggia.; ‘Dalla conoscenza alla solidarietà’: Cerreto Sannita si riscopre comunità nel nome di Filena. A Benevento e Cerreto Sannita, visite guidate gratuite con Monumenti apertiDue weekend alla scoperta del patrimonio artistico-culturale nel Sannio beneventano. Monumenti aperti arriva per la prima volta in Campania con appuntamenti a Benevento e Cerreto sannita. Nel ... rainews.it Diocesi: Cerreto Sannita, concluso presso il laboratorio DolceMente il corso Pasticci…AmoS’è concluso, presso il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente della cooperativa iCare della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, il corso Pasticci…Amo per gli alunni della ... agensir.it