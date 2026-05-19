Fiat 600 Multipla 70 anni | nasceva così la monovolume?

La Fiat 600 Multipla compie 70 anni e, per celebrare questa ricorrenza, l’Heritage Hub di Stellantis apre oggi una mostra dedicata al modello. L’esposizione, intitolata MONOVOLUME, è allestita negli spazi dell’ex Officina-81 di Mirafiori, a Torino, e resterà aperta fino a una data da definire. La mostra mette in evidenza le caratteristiche e l’evoluzione della monovolume nel corso degli anni, con fotografie, documenti e pezzi originali legati alla storia del veicolo.

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La Fiat 600 Multipla compie 70 anni e l’Heritage Hub di Stellantis le dedica una mostra: si chiama MONOVOLUME e apre oggi, 19 maggio 2026, negli spazi dell’ex Officina-81 di Mirafiori, a Torino. Resterà visitabile fino al 30 giugno. È l’occasione per ripercorrere la storia di una piccola Fiat che, già nel 1956, anticipava di quasi tre decenni il concetto di monovolume — e che ancora oggi è la vettura privata più corta mai omologata per sei persone. 1956: nasce a Bruxelles la prima monovolume. La 600 Multipla viene presentata il 14 gennaio 1956 al Salone di Bruxelles, derivata dalla Fiat 600 berlina lanciata pochi mesi prima. La firma è quella di Dante Giacosa, l’ingegnere che aveva già disegnato la 500 Topolino e la 600. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Fiat 600 Multipla 70 anni: nasceva così la monovolume? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiat 600 Multipla Driving Video (SOLD) Sullo stesso argomento Fiat 600, il mito compie 70 anni: gran raduno a Poggio Morello? Domande chiave Quali modelli rari e versioni storiche vedremo esposti domenica? Come parteciperanno i bambini della scuola locale ai... Leggi anche: Nuova Fiat Multipla 2026: sarà chiamata Fiat Grizzly? La Fiat 600 Multipla fu una piccola genialata italiana: lunga poco più di una utilitaria, ma capace di portare fino a sei persone. Dal 1956 al 1967 fece il taxi, l’auto di famiglia e il pulmino dei miracoli, quando lo spazio non si misurava in centimetri ma in fantasia. x.com Fiat 600 Multipla, factotum da 70 anniPiccola ma con tutta la personalità dell’originale, la Fiat 600 Multipla di Brumm in scala 1:43 racconta in miniatura lo spirito dell’Italia che si rimetteva in moto. Sfogliando la galleria sono ... ruoteclassiche.quattroruote.it Fiat 600: per il suo 70° compleanno Stellantis Heritage partecipa al Memorial Dante GiacosaPer l’importante ricorrenza anagrafica, Stellantis Heritage porterà, insieme ad altri modelli progettati dal mitico ingegnere piemontese, una vettura in rappresentanza della sua famiglia. Si tratta ... clubalfa.it