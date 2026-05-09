Fiat 600 il mito compie 70 anni | gran raduno a Poggio Morello

La Fiat 600 celebra i suoi 70 anni con un raduno a Poggio Morello, dove saranno esposti diversi modelli rari e versioni storiche dell'auto. L'evento si svolgerà domenica e prevede anche la partecipazione dei bambini della scuola locale che prenderanno parte ai festeggiamenti. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni ufficiali dedicate al veicolo che ha segnato un'epoca del settore automobilistico.

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? Domande chiave Quali modelli rari e versioni storiche vedremo esposti domenica?. Come parteciperanno i bambini della scuola locale ai festeggiamenti?. Cosa rappresenterà il nuovo murale sulle mura del borgo?. Perché il pranzo tradizionale prevede solo pane, olio e fave?.? In Breve Programma sabato 9 maggio con tour a Torano Nuovo e cena a Sant’Omero.. Bambini della Scuola Dell’Infanzia di Poggio Morello partecipano con attività di fantasia.. Inaugurazione di un nuovo murale celebrativo sulle mura del borgo di Poggio Morello.. Pranzo tradizionale con pane, olio e fave per celebrare le radici locali.. Poggio Morello ospita il 30° Raduno della Fiat 600 nel weekend tra il 9 e il 10 maggio, trasformando la frazione in un centro di aggregazione nazionale per i collezionisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiat 600, il mito compie 70 anni: gran raduno a Poggio Morello ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Molisano, il “Padre del Folklore” compie 70 anni: un mito viventeIl settant ?? compleanno di Michele Castrilli segna un momento di profonda riflessione per la comunità di Carpinone e per l’intero del folklore... Poretti compie 70 anni: tra l’acciaio della fabbrica e il mito del Trio? Cosa sapere Giacomo Poretti compie settant'anni il 25 aprile tra ricordi di fabbrica e teatro.