Fiamme e fumo nero dove c' è il fotovoltaico | l' intervento in città

Ieri, lunedì 18 maggio, numerose chiamate sono arrivate alla Centrale unica di emergenza di Bolzano segnalando una colonna di fumo nero in zona dove sono presenti impianti fotovoltaici. Immediatamente sono stati inviati i vigili del fuoco del capoluogo e di Frangarto per intervenire sull’incendio scoppiato in quella zona. Le fiamme hanno interessato un’area con pannelli solari, producendo fumo denso e nero che si è diffuso nell’ambiente circostante. Non sono state fornite al momento ulteriori dettagli sulle cause o sui danni.

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“C’è una colonna di fumo nero, fate presto!”. Deve essere stato più o meno questo il tono delle tantissime chiamate arrivate ieri, lunedì 18 maggio, alla Centrale unica di emergenza di Bolzano, che ha attivato subito i vigili del fuoco del capoluogo e quelli di Frangarto per un incendio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incendio a Beinasco, il video dallelicottero dei vigili del fuoco Sullo stesso argomento Torino, rogo nella vecchia autodemolizione: fiamme e fumo nero? Cosa sapere Incendio in una vecchia autodemolizione tra via Cossa e corso Appio Claudio, venerdì 24 aprile. Fiamme nel cantiere Desa: fumo nero e nessun ferito a Sant’Agata? Cosa scoprirai Cosa ha causato la densa colonna di fumo nero sopra il cantiere? Come hanno fatto gli operai a evitare il pericolo durante il rogo?... Leggi la notizia : Nel cuore di Roma, una colonna di fumo nero ha invaso il cielo di Mostacciano, allarmando i residenti e i passanti. È nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, che un furgone è andato a fuoco, scatenando una… #FurgoneInFiamme x.com Incendio al Maximall di Capodrise, fumo nero da pannelli fotovoltaici. Supermercato evacuatoUn principio d’incendio divampato ieri sera sul tetto del centro commerciale Maximall, a Capodrise, ha seminato paura tra i clienti. A prendere fuoco sono stati alcuni pannelli fotovoltaici, producend ... casertaweb.com Una grossa colonna di fumo nero dal tetto di un capannone, in fiamme l'impianto fotovoltaico: vigili del fuoco in azioneBOLZANO. Una densa colonna di fumo nero che ha allertato molti cittadini. Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e i volontari di Frangarto sono intervenuti in via Ponte Adige per un incendi ... ildolomiti.it La storia delle origini del mostro di fumo reddit