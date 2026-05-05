Fiamme nel cantiere Desa | fumo nero e nessun ferito a Sant’Agata

Nella mattina di oggi, un incendio è divampato all’interno di un cantiere nella zona di Sant’Agata, generando una grande colonna di fumo nero che si è sollevata nel cielo. Le fiamme si sono sviluppate senza coinvolgere persone, e nessun ferito è stato segnalato. Gli operai presenti hanno adottato le procedure di sicurezza per mettere in sicurezza l’area e limitare i danni. La causa del rogo è ancora da accertare.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato la densa colonna di fumo nero sopra il cantiere?. Come hanno fatto gli operai a evitare il pericolo durante il rogo?. Perché la vicinanza con lo stabilimento di detersivi ha allarmato i residenti?. Quali danni strutturali ha subito l'edificio del gruppo Desa?.? In Breve L'incendio è scoppiato verso le 18:30 lungo la via Persicetana.. Gli operai avevano lasciato il cantiere circa 30 minuti prima del rogo.. Il fumo nero è stato causato dalla combustione di polistirolo e catrame.. Il sindaco Giuseppe Vicinelli ha escluso la presenza di sostanze tossiche nell'aria.. Verso le 18:30 di ieri, un incendio ha colpito un cantiere del gruppo Desa a Sant’Agata Bolognese, scatenando il rapido intervento dei soccorsi lungo la Persicetana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme nel cantiere Desa: fumo nero e nessun ferito a Sant’Agata Notizie correlate Leggi anche: Boato nel cantiere, panico tra gli operai: fumo nero travolge tutto Esplosione nel cantiere, terrore alla Chanteclair: il boato e la colonna di fumo neroSant’Agata (Bologna); 4 maggio 2026 – Paura nello stabilimento della Chanteclair a Sant’Agata, dove un violento incendio è divampato alle 18,30 nella... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Esplosione in una fabbrica di Sant'Agata Bolognese: nube di fumo sopra edificio; Sant’Agata Bolognese, incendio in un magazzino. Il sindaco: Il materiale in fiamme non è tossico; Esplosione nel cantiere, terrore alla Chanteclair: il boato e la colonna di fumo nero; Incendio in un cantiere di un'azienda di prodotti chimici, non risultano feriti. Sant’Agata Bolognese, incendio in un magazzino. Il sindaco: Il materiale in fiamme non è tossicoÈ successo nel pomeriggio nel cantiere per la costruzione di un nuovo edificio della Desa Industry. Non risultano feriti ... bologna.repubblica.it Incendio in un cantiere di una azienda nel Bolognese, non risultano feritiRogo in una struttura attualmente in costruzione allo stabilimento del gruppo Desa a Sant'Agata Bolognese. A quanto si apprende le fiamme, levatesi intorno alle 18. (ANSA) ... ansa.it Inter campione d'Italia per la 21 volta! Grande festa a Sant’Agata Militello - facebook.com facebook