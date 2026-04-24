Torino rogo nella vecchia autodemolizione | fiamme e fumo nero

Venerdì 24 aprile si è verificato un incendio in un'area di autodemolizione tra via Cossa e corso Appio Claudio a Torino. Le fiamme hanno coinvolto una struttura abbandonata, generando un grande volume di fumo nero che si è alzato nell’aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non sono state segnalate vittime né danni ad altre proprietà.

? Cosa sapere Incendio in una vecchia autodemolizione tra via Cossa e corso Appio Claudio, venerdì 24 aprile.. I carabinieri della compagnia Mirafiori indagano sulle cause del rogo tra i veicoli abbandonati.. Un violento incendio ha colpito la vecchia ditta di autodemolizione all’incrocio tra via Cossa e corso Appio Claudio a Torino nella prima serata di questo venerdì 24 aprile 2026. Il rogo, scoppiato nell’area di una struttura rimasta chiusa da tempo, ha avvolto diversi veicoli abbandonati all’interno del perimetro, proiettando una densa e alta colonna di fumo nero verso il cielo, visibile da grande distanza nel quartiere Parella. L’intervento dei soccorsi tra via Cossa e corso Appio Claudio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, rogo nella vecchia autodemolizione: fiamme e fumo nero Notizie correlate Incendio a Torino Parella: fiamme nella vecchia ditta di autodemolizione, colonna di fumo visibile da distanteUn incendio è divampato nella prima serata di venerdì 24 aprile 2026 all'incrocio tra via Cossa e corso Appio Claudio a Torino. Leggi anche: Rogo Sannazaro, fumo nero a Chiaia Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maxi incendio nel capannone industriale a Beinasco: le immagini dall'elicottero; TORINO, INCENDIO DITTA TRASPORTI A BEINASCO. SETTE SQUADRE VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO; La colonna di fumo del rogo di Beinasco vista dall'elicottero; Colonna di fumo visibile in tutta Torino Sud: incendio nella zona di Beinasco, evacuate le case vicine [FOTO e VIDEO]. Incendio a Torino Parella: fiamme nella vecchia ditta di autodemolizione, colonna di fumo visibile da distanteLe fiamme hanno avvolto alcuni veicoli che si trovavano all'interno della struttura dismessa. Il rogo ha generato un'alta e densa colonna di fumo nero, rimasta visibile a grande distanza. torinotoday.it Torino, enorme rogo scoppia a Beinasco: scatta l'evacuazione delle case vicineLe fiamme sono divampate in un edificio industriale: la colonna di fumo è visibile da chilometri. I primi aggiornamenti ... notizie.it Venaria - Torino parco reale - facebook.com facebook Assoluti Indoor Open: Torino – Santoro, Pizzini e Conte campioni d’Italia #tuffi x.com