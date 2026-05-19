Festival Economia 14 giovani selezionati con Le Voci del Domani entrano come speaker

Da ilsole24ore.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del Festival Economia, quattordici giovani italiani sono stati scelti come speaker attraverso il progetto “Le Voci del Domani”. La selezione include partecipanti provenienti dal Nord, dal Sud e anche da giovani italiani che vivono all’estero. La loro presenza rappresenta una varietà di esperienze e background diversi, riflettendo una generazione internazionale. La loro partecipazione si inserisce nel contesto dell’evento, che si svolge in diverse location del paese.

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Dalle candidature arrivate da tutta Italia alle sale del  XXI Festival dell’Economia di Trento: saranno  14  i  ragazzi e le ragazze selezionati  attraverso la  Call for Ideas “Le Voci del Domani”  a prendere parte come speaker al programma ufficiale della manifestazione, in calendario dal 20 al 24 maggio 2026. Un progetto nato per dare spazio alle  nuove generazioni  e trasformare idee, competenze e visioni in contributi concreti all’interno del dibattito pubblico sui grandi temi dell’ economia, del  lavoro, dell’ innovazione, della  sostenibilità  e delle trasformazioni sociali.   La  Call for Ideas, promossa nell’ambito del XXI Festival dell’Economia di Trento dal titolo  “Dai mercati ai nuovi poteri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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