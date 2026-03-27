Un cittadino italiano di 36 anni residente a Campo Tures è stato individuato come sospetto di aver messo a segno cinque furti presso un centro, con danni e denaro asportato per circa 14.000 euro. Secondo i rilievi dei carabinieri, l’uomo sarebbe responsabile di una serie di colpi che hanno interessato un hotel e altre strutture della zona. Le indagini sono ancora in corso.

Del caso se ne sono occupati i carabinieri che, anche con il sussidio delle telecamere, hanno ricostruito i fatti per risalire all’identità del malvivente Cinque furti e danni dal valore complessivo pari a circa 14.000 euro in denaro contante asportato. Di questo è accusato un cittadino italiano di 36 anni residente a Campo Tures che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe responsabile di una serie di colpi commessi in un hotel, un ristorante e alcuni bar di Brunico. L’indagine è stata condotta dai carabinieri di Brunico che, ricevute le segnalazioni dei vari furti, si sono attivati a visionare le telecamere di videosorveglianza del paese. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Le attività del centro entrano nel mirino del ladro: 14.000 euro di danni

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