Festival dell' Economia ci siamo | domani si comincia

Domani prende il via il Festival dell’Economia, un evento che si concentra su temi come l’Europa, la coesione territoriale, la gestione delle città, l’astensionismo, la partecipazione dei giovani alla democrazia e le infrastrutture. Durante la manifestazione saranno affrontate questioni legate alle sfide del continente e alle modalità di governo delle aree urbane. Verranno inoltre discussi i motivi dell’assenza dei cittadini alle urne e il ruolo dei giovani nel panorama democratico. L’evento durerà diversi giorni e vedrà la partecipazione di esperti e relatori provenienti da vari settori.

Europa e coesione territoriale, governare le città, astensionismo, giovani alla prova della democrazia e infrastruttura. Sono alcuni dei grandi temi che domani, mercoledì 20 maggio, apriranno la 21esima del Festival dell’Economia di Trento, in programma fino a domenica.“Dal mercato ai nuovi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Palio dei Somari, ci siamo. Domani il primo atto: "Torrita si veste a festa"

Chi è il marito di Ramona Badescu, l’avvocato Narcis Godeanu: “Ci siamo incontrati per caso, poi ci siamo rivisti dopo anni e non ci siamo più lasciati”Ramona Badescu proviene da una famiglia benestante e ha seguito gli studi in Economia e Commercio, spinta dai genitori che desideravano per lei una...

Terzo appuntamento serale al @economicsfest con Veronica De Romanis, che ci parlerà del suo ultimo libro L'economia della paura nel nostro stand in Piazza del Duomo venerdì 22 maggio alle ore 19.40. Vi aspettiamo! x.com

Al via da domani il Festival dell'Economia di TrentoAl via da domani a Trento la XXI edizione del Festival dell'Economia, in programma da mercoledì 20 a domenica 24 maggio. Cinque giornate di dibattiti e oltre 300 appuntamenti dedicati quest'anno al te ... ansa.it

Festival dell’Economia di Trento 2026, arrivano ministri, Nobel e oltre 700 relatoriTrento torna capitale italiana del dibattito economico. Dal 28 maggio al 1° giugno 2026 il Festival dell’Economia porterà in città oltre 300 eventi e più di 700 relatori, trasformando piazze, teatri e ... secolo-trentino.com