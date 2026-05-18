Chiara Ferragni al Festival di Cannes con onde scolpite e viso glowy calca il red carpet per la sesta volta I beauty look delle passate edizioni

Chiara Ferragni si presenta al Festival di Cannes per la sesta volta, con onde scolpite e un viso luminoso. La fashion influencer italiana ha già partecipato a numerosi eventi di alto livello, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo dello spettacolo e della moda. Dopo il caso legato al Pandoro Gate, torna sotto i riflettori dei red carpet più importanti, sfoggiando una serie di look studiati e curati nei dettagli. La sua presenza continua a essere seguita con attenzione da media e fan.

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