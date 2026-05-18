Chiara Ferragni al Festival di Cannes con onde scolpite e viso glowy calca il red carpet per la sesta volta I beauty look delle passate edizioni
Chiara Ferragni si presenta al Festival di Cannes per la sesta volta, con onde scolpite e un viso luminoso. La fashion influencer italiana ha già partecipato a numerosi eventi di alto livello, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo dello spettacolo e della moda. Dopo il caso legato al Pandoro Gate, torna sotto i riflettori dei red carpet più importanti, sfoggiando una serie di look studiati e curati nei dettagli. La sua presenza continua a essere seguita con attenzione da media e fan.
L'imprenditrice e influencer ha scelto il red carpet del film in gara Garance, che tradotto in inglese si intitola Another Day, del regista francese Jeanne Herry per il suo ritorno. La star ha di recente ufficializzato la sua relazione con il manager colombiano José Hernandez, attraverso una foto condivisa sui social nel giorno del suo compleanno. Lo scatto pubblicato da lui e poi condiviso da lei, li vede insieme davanti a una torta di compleanno durante i festeggiamenti. Secondo i gossip l'influencer avrebbe anche già presentato la sua nuova fiamma al padre, dimostrando di aver voltato pagina dalla storia con Fedez. Intanto... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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