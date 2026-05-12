Festival di Cannes 2026 Demi Moore dagli iconici glass hair e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri voti

Da vanityfair.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il momento di aprire il sipario sul Festival di Cannes 2026, un appuntamento atteso nel mondo del cinema e della moda. Le star sono scese sul red carpet sfoggiando look diversi, tra cui quello di una celebrità nota per i suoi iconici capelli di vetro. Oltre a lei, numerose altre figure pubbliche hanno scelto abiti e acconciature in vista delle serate di gala. I nostri voti sui beauty look più significativi.

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È arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in Costa Azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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