Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026 tornano Voci sul futuro e Note di sostenibilità

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026 si avvicina e tra gli eventi più attesi ci sono le iniziative “Voci sul futuro” e “Note di sostenibilità”. Il Comitato di Redazione del sito ASviS ha pubblicato un aggiornamento il 21 aprile 2026, annunciando il ritorno di queste due sezioni dedicate a sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e sociali. Le manifestazioni si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi e coinvolgeranno diverse realtà sul territorio. Sono previsti incontri, workshop e momenti di confronto aperti a tutti.

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TESTO del Comitato del sito ASviS, pubblicato il 21 aprile 2026 In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, l’agenzia Ansa e l’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) rilanciano “ Voci sul futuro ”, il ciclo di incontri che mette al centro le grandi trasformazioni economiche, sociali e ambientali. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Compagnia Valdostana delle Acque, giunge così alla sua settima edizione. Dopo i risultati dell’edizione 2025, che ha superato il milione di persone raggiunte e le 530mila visualizzazioni in diretta sui canali digitali, il format torna con sette nuove puntate. Al... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Sapientino sostenibile" al Festival dello Sviluppo sostenibileLo sapete quanta CO? emette mediamente una mail con un allegato pesante? E sapete quanti kg di plastica risparmia uno studente ogni anno utilizzando... Dal 18 al 22 maggio il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma 2026Torna dal 18 al 22 maggio il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma: cinque giorni di appuntamenti su temi ambientali e sociali, sempre... DIRETTA | ASviS, Festival dello sviluppo sostenibile. A Bologna l'evento 'Dall’IA all’IO. Intelligenza artificiale al servizio delle persone (e non il contrario)' #ANSA x.com Pompei: il Festival dello Sviluppo Sostenibile al Parco ArcheologicoIl Parco Archeologico di Pompei si propone come un punto di incontro tra la memoria dell’antica città e le attuali sfide ambientali. In occasione della decima edizione del Festival dello Sviluppo Sost ... ilgazzettinovesuviano.com AXA Italia, innovazione e sostenibilità al centro del Festival dello Sviluppo Sostenibile di BariD’Abbondanza (AXA Italia): Molte delle grandi sfide legate alla sostenibilità riguardano direttamente il nostro settore: dal cambiamento climatico e gli eventi catastrofali, alla salute, alla longevi ... affaritaliani.it