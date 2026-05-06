Dal 18 al 22 maggio il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma 2026

Dal 18 al 22 maggio si terrà a Parma il Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall’ASviS. L’evento prevede cinque giorni di incontri, workshop e iniziative dedicate ai temi ambientali e sociali, con un focus sulla sostenibilità e l’Agenda 2030 dell’ONU. L’Agenda, sottoscritta nel 2015 da 193 paesi, rappresenta il quadro di riferimento internazionale per le politiche di sviluppo sostenibile.

Torna dal 18 al 22 maggio il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma: cinque giorni di appuntamenti su temi ambientali e sociali, sempre tenendo come filo rosso la sostenibilità e l’Agenda 2030 ONU (il piano d’azione sottoscritto nel 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Notizie dal mondo ASviS, il 13 marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Modena al centro dell'Agenda 2030: torna il Festival dello Sviluppo SostenibileModena torna a essere protagonista del Festival dello Sviluppo Sostenibile, dal la maggiore iniziativa italiana dedicata alla diffusione della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Festival dello Sviluppo Sostenibile Parma; Festival dello sviluppo sostenibile a Pavia dal 6 al 22 maggio; ASviS - X edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile con Ritorno al Futuro. Investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile. Il 6 maggio; Futuro sostenibile, il Festival che nasce dalla società civile per una nuova cultura del cambiamento. Sino al 22 maggio anche a Correggio gli appuntamenti del Festival dello Sviluppo SostenibileCorreggio mette al centro la Sostenibilità partendo dalla vita di tutti i giorni: dagli alberi che custodiscono la memoria della città, dalle api che raccontano il nostro paesaggio, dagli oggetti che ... sassuolo2000.it Festival dello sviluppo sostenibile a Pavia dal 6 al 22 maggioPAVIA. Dal 6 al 22 maggio a Pavia c’è il Festival dello sviluppo sostenibile promosso da Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ASviS e università di Pavia, giunto alla decima edizione. Svilupp ... laprovinciapavese.gelocal.it la Città metropolitana di Roma Capitale rilancia il Festival dello Sviluppo Sostenibile alla sua seconda edizione, con un programma ricco di appuntamenti tra aree protette, scuole, università e comunità locali - facebook.com facebook DIRETTA | ASviS, a Milano la decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile #ANSA x.com