Palio dei Somari ci siamo Domani il primo atto | Torrita si veste a festa

Domani a Torrita di Siena si dà il via alla 69ª edizione del Palio dei Somari con l’apertura ufficiale nella sala Abbozzi, dove si svolgerà la presentazione serale. La manifestazione, che coinvolge la comunità locale, si prepara a vivere un altro anno di eventi e tradizioni legate a questa storica competizione. La festa si annuncia ricca di momenti di aggregazione e spettacolo.

La festa sta per iniziare. Domani si apre il programma dell’edizione n. 69 del Palio dei Somari di Torrita di Siena con la presentazione serale nella sala Abbozzi di Palio. Ieri le luci sull’evento più amato dai torritesi si sono accese a Firenze nella sede del Consiglio regionale per la tradizionale conferenza stampa. Un’occasione per sottolineare di nuovo il valore sociale della festa perché, al di là del risultato finale, ovvero di chi tra le otto contrade si aggiudicherà il panno dipinto quest’anno dall’artista senese Cecilia Rigacci (che è stata anche pittrice del Palio di Siena), il vero successo sta nella partecipazione, davvero ampia, che abbraccia più generazioni di torritesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

