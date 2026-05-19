Festa tra gli impresentabili la difesa | Errore della Commissione

Nella giornata di oggi si è svolta una festa che ha coinvolto alcune persone considerate impresentabili. La difesa ha dichiarato che si è trattato di un errore da parte della Commissione, sostenendo che la decisione si basa su un presupposto inesatto. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le questioni politiche e giudiziarie, evidenziando come le decisioni prese possano essere contestate e interpretate in modi diversi. La situazione rimane al centro di discussioni pubbliche e legali.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “La scelta della Commissione si fonda sul presupposto inesatto che il Festa sia stato rinviato a giudizio dal Giudice dell’udienza preliminare, laddove, invece, è stato egli stesso a richiedere il giudizio immediato, per giungere il prima possibile alla definizione della sua vicenda processuale e vedere proclamata la sua innocenza. La valutazione della Commissione – da codice di autoregolamentazione – prescinde totalmente da qualsivoglia giudizio di merito sulla fondatezza delle accuse mosse al candidato, limitandosi a registrare la pendenza del procedimento penale a suo carico. Ciò esclude in radice che dall’inclusione nell’elenco possa derivare un qualche pregiudizio alla candidabilità del Dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festa tra gli “impresentabili”, la difesa: “Errore della Commissione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Impresentabili”, per Antimafia ad Avellino Festa e altri quattroTempo di lettura: 2 minutiC’è anche il nome di Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino e nuovamente candidato alla fascia tricolore, tra i 28... Mollicone sul docufilm Regeni: “Respinto per un errore della commissione tecnica”Il documentario su Giulio Regeni è stato respinto due volte da una commissione tecnica, non politica, giusto o sbagliato che sia”.