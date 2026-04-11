Mollicone sul docufilm Regeni | Respinto per un errore della commissione tecnica

Il documentario su Regeni è stato respinto a causa di un errore commesso dalla commissione tecnica che ne ha valutato la richiesta. Le opinioni di rappresentanti di un partito politico si sono sempre schierate a favore della ricerca della verità sul caso di Regeni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori commenti o interpretazioni, lasciando il tramite aperto a future discussioni.

Il documentario su Giulio Regeni è stato respinto due volte da una commissione tecnica, non politica, giusto o sbagliato che sia”. Non finiscono le polemiche sul mancato finanziamento statale al docufilm su Giulio Regeni, su cui Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura in quota FdI, riprende il filo e ribadisce la sua posizione nonché ciò che è effettivamente accaduto in commissione. Mollicone negli ultimi giorni era entrato al centro della vicendaper delle voci che lo vedevano come responsabile della mancata realizzazione del docufilmsul dottorando ucciso e torturato in Egitto più di 10 anni fa. “Per me è stato sbagliato,...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mollicone sul docufilm Regeni: “Respinto per un errore della commissione tecnica” Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, Mollicone: “Li meritava, ricostruzioni diffamatorie”(Adnkronos) – Il documentario su Giulio Regeni "meritava di essere finanziato per il tema". Leggi anche: Niente fondi al docufilm su Regeni, si dimettono due membri della commissione Mic