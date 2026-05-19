Festa spettacolo e grande entusiasmo | il Giro colora la costa Toscana

Il Giro d’Italia ha attraversato la costa toscana, attirando numerosi spettatori lungo i percorsi di Massa e Viareggio. L’affluenza si è concentrata principalmente lungo il viale dei Tigli, sulla Marina di Torre del Lago, sul lungomare e a Marina di Massa. La giornata si è contraddistinta da eventi e spettacoli che hanno coinvolto il pubblico presente, creando un’atmosfera di festa e entusiasmo lungo tutta la tratta. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone, che hanno assistito alla corsa e agli intrattenimenti correlati.

Massa, 19 maggio 2026 – Tantissima gente a Viareggio, lungo il viale dei Tigli, sulla rinnovata Marina a Torre del Lago, sul lungomare e a Marina di Massa. Per il Giro d’Italia in Toscana è stata una grande festa di popolo con l’entusiasmo per la meravigliosa ed esaltante impresa del gigantesco Filippo Ganna. L’omaggio a Gino Bartali Se Viareggio quale sede di partenza, le altre località attraversate lungo i 42 chilometri dell’unica tappa a cronometro di questo Giro, e Marina di Massa come sede di arrivo, si attendevano promozione del territorio e visibilità con la diretta integrale della frazione contro il tempo, l’obbiettivo è stato sicuramente raggiunto come hanno dichiarato soddisfatti i rappresentanti delle istituzioni, di Viareggio, della Versilia e di Massa-Marina di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Giro dItalia, Cervia in festa: in centinaia per la partenza della tappa verso il Corno alle Scale

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