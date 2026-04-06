Sole relax e picnic | il grande evento al Visarno colora la festa
Durante la giornata di Pasquetta, centinaia di partecipanti si sono riuniti nel grande prato del Visarno, dove si sono svolti momenti di relax, musica e attività sportive. L’evento ha visto famiglie e gruppi di amici condividere un picnic all’aria aperta, tra momenti di svago e intrattenimento. La giornata si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse generazioni, creando un’atmosfera vivace e festosa.
Centinaia di persone hanno scelto di passare Pasquetta nel grande prato fra musica, sport e street food. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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