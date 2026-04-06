Sole relax e picnic | il grande evento al Visarno colora la festa

Da lanazione.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la giornata di Pasquetta, centinaia di partecipanti si sono riuniti nel grande prato del Visarno, dove si sono svolti momenti di relax, musica e attività sportive. L’evento ha visto famiglie e gruppi di amici condividere un picnic all’aria aperta, tra momenti di svago e intrattenimento. La giornata si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse generazioni, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Centinaia di persone hanno scelto di passare Pasquetta nel grande prato fra musica, sport e street food. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sole relax e picnic il grande evento al visarno colora la festa
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