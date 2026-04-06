Sole relax e picnic | il grande evento al Visarno colora la festa

Durante la giornata di Pasquetta, centinaia di partecipanti si sono riuniti nel grande prato del Visarno, dove si sono svolti momenti di relax, musica e attività sportive. L’evento ha visto famiglie e gruppi di amici condividere un picnic all’aria aperta, tra momenti di svago e intrattenimento. La giornata si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse generazioni, creando un’atmosfera vivace e festosa.