Scudetto Inter festa in Piazza Duomo | i giocatori cantano con i tifosi

Nella notte tra domenica e lunedì, Piazza Duomo si è riempita di tifosi dell'Inter che hanno festeggiato la vittoria del 21esimo scudetto del club. I giocatori sono saliti sul palco insieme ai supporter, cantando e condividendo il momento di gioia. La piazza si è trasformata in un grande spazio di celebrazione, con migliaia di persone che hanno partecipato fino a tarda notte.