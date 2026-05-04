Scudetto Inter festa in Piazza Duomo | i giocatori cantano con i tifosi

Da milanotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica e lunedì, Piazza Duomo si è riempita di tifosi dell'Inter che hanno festeggiato la vittoria del 21esimo scudetto del club. I giocatori sono saliti sul palco insieme ai supporter, cantando e condividendo il momento di gioia. La piazza si è trasformata in un grande spazio di celebrazione, con migliaia di persone che hanno partecipato fino a tarda notte.

Piazza Duomo si è trasformata nella notte tra domenica e lunedì in un enorme palcoscenico nerazzurro, dove migliaia di tifosi dell'Inter hanno celebrato fino a tarda notte la conquista del 21esimo scudetto della storia del club milanese. A rendere la serata ancora più speciale, la presenza di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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