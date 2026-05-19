Festa di Maggio a Favaro Veneto sagra con ricco stand gastronomico

Dal 13 maggio al 3 giugno 2026 si svolgerà a Favaro Veneto la 27ª edizione della Festa di Maggio, organizzata presso la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo. La manifestazione prevede uno stand gastronomico con diverse proposte culinarie e offre l’opportunità di partecipare a eventi e iniziative di intrattenimento. La festa rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge la comunità locale e richiama visitatori da zone limitrofe. La manifestazione si svolge nel rispetto di un calendario di attività programmato nel rispetto delle normative vigenti.

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