Festa dea Sparesea | ricco stand gastronomico corsa regate cuccagna mercatino

A Cavallino Treporti torna la Festa dea Sparesea, arrivata alla sua 54ª edizione, che si svolge in Piazza Santa Maria Elisabetta e durerà tre giorni. L’evento propone uno stand gastronomico, gare di corsa, regate, giochi tradizionali come la cuccagna e un mercatino. La festa celebra uno dei prodotti agricoli più rappresentativi della zona e le tradizioni della comunità locale.