Festa dea Sparesea | ricco stand gastronomico corsa regate cuccagna mercatino
A Cavallino Treporti torna la Festa dea Sparesea, arrivata alla sua 54ª edizione, che si svolge in Piazza Santa Maria Elisabetta e durerà tre giorni. L’evento propone uno stand gastronomico, gare di corsa, regate, giochi tradizionali come la cuccagna e un mercatino. La festa celebra uno dei prodotti agricoli più rappresentativi della zona e le tradizioni della comunità locale.
Torna in Piazza Santa Maria Elisabetta a Cavallino Treporti la Festa dea Sparesea, giunta alla sua 54ª edizione: tre giornate dedicate a uno dei prodotti agricoli simbolo del litorale e alle tradizioni della comunità locale.Dal 30 aprile al 2 maggio il programma si snoda tra stand enogastronomici.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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