Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli | chiusure e piano traffico in piazza del Plebiscito

Il 10 aprile si svolgerà a Napoli la celebrazione del 174° anniversario della Polizia di Stato in piazza del Plebiscito. In occasione dell’evento, sono previste chiusure e modifiche alla viabilità nella zona, con un piano traffico che interesserà le strade principali limitrofe. La manifestazione coinvolgerà la piazza e le aree circostanti, con misure temporanee per agevolare lo svolgimento della cerimonia.