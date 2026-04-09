Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli | chiusure e piano traffico in piazza del Plebiscito
Il 10 aprile si svolgerà a Napoli la celebrazione del 174° anniversario della Polizia di Stato in piazza del Plebiscito. In occasione dell’evento, sono previste chiusure e modifiche alla viabilità nella zona, con un piano traffico che interesserà le strade principali limitrofe. La manifestazione coinvolgerà la piazza e le aree circostanti, con misure temporanee per agevolare lo svolgimento della cerimonia.
Festa della Polizia di Stato per il 174esimo anniversario della fondazione in piazza del Plebiscito. Il piano di viabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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° Il racconto della Festa della Polizia organizzata nei capoluoghi di Puglia e Basilicata Venerdì 10 aprile dalle 10:00 su Antenna Sud Conduce Gianni Sebastio Seguici s - facebook.com facebook
Modifiche alla viabilità per la Festa della Polizia in piazza del Popolo. Possibili chiusure e limitazioni al traffico nell’area. Rallentamenti o deviazioni per il trasporto pubblico in base alle esigenze di sicurezza. x.com