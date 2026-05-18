Il sindaco ha confermato che i lavori in piazza della Repubblica saranno quasi tutti terminati entro giugno, con una data di fine ufficiale prevista per il 2 luglio. Ha aggiunto di essere sicuro che la maggior parte delle operazioni si concluderà prima di quella scadenza, senza indicare eventuali ritardi o problemi che possano influenzare il cronoprogramma. La ripresa dei lavori fa parte di un intervento di riqualificazione in corso da diverso tempo.

Sindaco Daniele Silvetti, conferma la data di fine lavori per il prossimo 2 luglio? "Sono certo che quasi tutto sarà concluso prima, entro giugno. Al di là dell’evento dei palinsesti Rai, importante per Ancona quanto per le Marche, i ritardi finora accumulati sono riconducibili a Enel e Edma Rete Gas. Ci sono aspetti che si possono valutare solo scavando, e il ritardo dovuto a questo. Volevamo completare la piazza entro maggio, lo faremo entro giugno. A parte l’area intorno alla chiesa. Un ritardo accettabile, visto che si tratta di un’opera importante, che riguarda la pavimentazione, ma poi ci sarà anche l’illuminazione". E la parte intorno alla chiesa del Sacramento? "Sarà ultimata a luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza della Repubblica. Il sindaco non ha dubbi: "Entro giugno i lavori saranno quasi tutti finiti"

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