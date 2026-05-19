Festa della Legalità | premiazione del cittadino responsabile e formazione per famiglie

Da ferraratoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22, dalle 18 alle 20, si terrà al Ridotto del Teatro di Ferrara la Festa della Legalità, evento promosso dal Comune. La manifestazione prevede una premiazione dedicata a un cittadino responsabile e incontri formativi rivolti alle famiglie. L’assessora alla Sicurezza ha spiegato che l’iniziativa è stata ideata con un taglio deciso e coinvolgente, rivolto sia ai genitori che ai figli. La giornata si inserisce in un programma di iniziative per promuovere la cultura della legalità in città.

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"Abbiamo voluto dare un taglio incisivo, pensato per genitori e figli". Così l'assessora alla Sicurezza, Cristina Coletti, ha aperto la conferenza di presentazione de ‘La Festa della Legalità’, promossa dal Comune di Ferrara, in programma venerdì 22, dalle 18 alle 20, al Ridotto del Teatro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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