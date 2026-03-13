Colleferro Nell’Aula di Alta Formazione della Biblioteca Comunale Riccardo Morandi cerimonia di premiazione dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Sabato 7 marzo si è svolta nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro la cerimonia di premiazione dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”. L’evento si è tenuto nell’Aula di Alta Formazione, coinvolgendo studenti e insegnanti che hanno partecipato alla competizione. La cerimonia ha visto premi individuali e di squadra, con la consegna di attestati e riconoscimenti.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 7 Marzo nell’Aula di Alta Formazione alla Biblioteca Comunale R. Morandi di Colleferro si è tenuta la Cerimonia di Premiazione del Concorso “Giochi Matematici del Mediterraneo”, giunto alla XVI Edizione. I Giochi Matematici del Mediterraneo (GMM) sono organizzati dall’A.I.P.M. (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica), nata nel 2010 grazie ad un gruppo di docenti di matematica di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado, spinti da una forte passione per la materia. Presenti alla Cerimonia erano la Dirigente Scolastica Marika Trezza, il Sindaco Pierluigi Sanna, il Vicesindaco Giulio Calamita e l’Assessora Diana Stanzani. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Nell’Aula di Alta Formazione della Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” cerimonia di premiazione dei “Giochi Matematici del Mediterraneo” Articoli correlati Colleferro. Parole, immagini, suoni e movimento per l’originale presentazione del libro “Seguimi se vuoi” di Stefano Conti alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Giovedì 29 Gennaio la Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro ha aperto le porte... Una raccolta di contenuti su Colleferro Nell'Aula di Alta Formazione... Discussioni sull' argomento Colleferro. Successo confermato anche per la VII Edizione del Concorso Oro Verde. Tutti i premiati; Assalto alla Cgil: tre indagati a Perugia per i saluti romani e gli insulti ai giudici; Colleferro. Venerdì 6 Marzo in Aula Consiliare, importante incontro pubblico sul tema La forza dei genitori per lo sport – La loro voce conta! Partnership Genitori–Allenatori; Rocca di Papa, convocato il Consiglio comunale: si torna nell’aula dell’ex municipio dopo l’esplosione del 2019. Scuole EcoSostenibili Minerva, studenti, famiglie e Comuni coinvolti nella rete di educazione ambientale a Colleferro e dintorniIl percorso educativo proseguirà nei prossimi mesi con incontri nelle classi e attività didattiche. A fine primavera le scuole presenteranno i lavori realizzati durante l’anno nel contest finale, tras ... castellinotizie.it Ex Ilva, torna in campo Jindal: l’annuncio di Urso nell’aula del Senato (quasi) deserta x.com CHIARA CIVELLO INCANTA L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA: concerto emozionante nell’Aula Magna “Valeria Spada” - Video - facebook.com facebook